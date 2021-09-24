Срочно повторить: Барбара Палвин восхитила фигурой в ультрамодном костюме

Модель отправилась на шоу ETRO, куда надела костюм из новой коллекции. Девушка в своем блоге позирует в широких брюках и жилете, надетом на голое тело. Брючный костюм из теплой ткани в холодном сезоне необходим в гардеробе любой модницы, так что стоит присмотреться к модели, которую выбрала венгерская супермодель. Носить его можно с гольфом или же рубашкой.

Интересно, что даже несмотря на то что костюм объемный и не облегающий, образ Палвин получился женственным и мягким. Все дело - в прическе и макияже. Девушке сделали романтичную укладку волнами, а также соблазнительные smoky.

Барбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)