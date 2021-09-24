Терміново повторити: Барбара Палвін захопила фігурою в ультрамодному костюмі

Модель вирушила на шоу ETRO, куди одягла костюм з нової колекції. Дівчина у своєму блозі позує в широких брюках і жилеті, одягнутому на голе тіло. Брючний костюм з теплої тканини в холодному сезоні необхідний в гардеробі будь-якої модниці, так що варто придивитися до моделі, яку вибрала угорська супермодель. Носити його можна з гольфом або ж сорочкою.

Цікаво, що навіть незважаючи на те що костюм об'ємний і не облягаючий, образ Палвін вийшов жіночним і м'яким. Вся справа - в зачісці і макіяжі. Дівчині зробили романтичну укладку хвилями, а також спокусливі smoky.

Барбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)