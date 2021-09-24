ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Терміново повторити: Барбара Палвін захопила фігурою в ультрамодному костюмі

Новость на русском →
США, П'ятниця 24 вересня 2021 15:39
Терміново повторити: Барбара Палвін захопила фігурою в ультрамодному костюмі Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: RBC.UA

Барбара Палвін показала, як можна стильно обіграти костюм, немов з чоловічого плеча. Надихаємося!

Фото моделі з'явилися в її особистому блозі мережі Instagram.

Модель вирушила на шоу ETRO, куди одягла костюм з нової колекції. Дівчина у своєму блозі позує в широких брюках і жилеті, одягнутому на голе тіло. Брючний костюм з теплої тканини в холодному сезоні необхідний в гардеробі будь-якої модниці, так що варто придивитися до моделі, яку вибрала угорська супермодель. Носити його можна з гольфом або ж сорочкою.

Цікаво, що навіть незважаючи на те що костюм об'ємний і не облягаючий, образ Палвін вийшов жіночним і м'яким. Вся справа - в зачісці і макіяжі. Дівчині зробили романтичну укладку хвилями, а також спокусливі smoky.

Терміново повторити: Барбара Палвін захопила фігурою в ультрамодному костюміТерміново повторити: Барбара Палвін захопила фігурою в ультрамодному костюміТерміново повторити: Барбара Палвін захопила фігурою в ультрамодному костюміТерміново повторити: Барбара Палвін захопила фігурою в ультрамодному костюміБарбара Палвін в новому образі (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Раніше Барбара знялася в образі розкішної принцеси-воїна.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвав два головні симптоми штаму "Дельта"
Лікар назвав два головні симптоми штаму "Дельта"