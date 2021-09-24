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Срочно повторить: Барбара Палвин восхитила фигурой в ультрамодном костюме

Автор: RBC.UA

Барбара Палвин показала, как можно стильно обыграть костюм, словно с мужского плеча. Вдохновляемся!

Фото модели появились в ее личном блоге сети Instagram.

Модель отправилась на шоу ETRO, куда надела костюм из новой коллекции. Девушка в своем блоге позирует в широких брюках и жилете, надетом на голое тело. Брючный костюм из теплой ткани в холодном сезоне необходим в гардеробе любой модницы, так что стоит присмотреться к модели, которую выбрала венгерская супермодель. Носить его можно с гольфом или же рубашкой.

Интересно, что даже несмотря на то что костюм объемный и не облегающий, образ Палвин получился женственным и мягким. Все дело - в прическе и макияже. Девушке сделали романтичную укладку волнами, а также соблазнительные smoky.

Барбара Палвин в новом образе (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Ранее Барбара снялась в образе роскошной принцессы-воина.

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