Срочно повторить: Белла Хадид блеснула соблазнительным телом в трендовом весеннем образе
Белла Хадид показала кадры с новой рекламной кампании, где примерила массу стильных вещей.
Фото она выложила на своей личной странице в сети Instagram.
Белла надела несколько комплектов, составленных на основе вещей их новой коллекции от BOTTEGA VENETA. Первый из них получился дерзким и необычным. Девушка позирует в белом топе с длинной бахромой, а также ярко-красных брюках из латекса с черными змейками. Дополнили их сабо на каблуках цвета первой весенней зелени.
Белла Хадид в стильном весеннем образе (фото: instagram.com/bellahadid)
Второй наряд вышел не менее соблазнительным. Белла примерила широкие шорты-юбку, а также голубой топ с открытой спиной. В комплекте с теми же босоножками получилось по-весеннему легко и ярко.
Модель к теплу готова (фото: instagram.com/bellahadid)
И последний лук - самый горячий. Младшая из сестер Хадид надела широкие черные джинсы, а верх решила оголить. Обнаженную грудь модель прикрыла только красной стеганой сумочкой.
Белла Хадид обожает эпатировать (фото: instagram.com/bellahadid)
В подписи Белла указала, что фото сделала ее сестра, Джиджи Хадид, которая сейчас заметно реже снимается и полностью погрузилась в материнство.
Ранее Белла показала спортивный образ, который подчеркнул ее подтянутую фигуру.