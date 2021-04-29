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Срочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашку

Новина українською → Нью-Йорк, Четверг 29 апреля 2021 20:28
Срочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашку Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид не так давно напомнила нам, что многослойность все еще на пике популярности. Девушка отправилась гулять в стильном джинсовом наряде, дополнив его бежевой футболкой и черными ботинками. Получилось стильно и необычно.

И вот - новый пост в блоге модели, вновь посвященный этому стильному сочетанию.

В этот раз Белла решила обыграть стильную вещь на все времена, но особенно актуальную в теплый сезон - белую рубашку-оверсайз. Заодно она показала новый способ носить эту беспроигрышную вещь. Младшая из сестер Хадид надела под нее белый топ, а сверху - кожаный жилет на пару размеров больше. С черными скинни этот "верх" сочетался просто отлично.

Срочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашкуСрочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашкуСрочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашкуСрочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашкуСрочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашкуСрочно повторить: Белла Хадид демонстрирует, как модно носить белую рубашкуБелла Хадид в новом образе (фото: instagram.com/bellahadid)

Завершили лук милые "девичьи" аксессуары: крупная подвеска, а еще заколка в волосах. Белла выглядела просто очаровательно и светилась от счастья!

"Прямо как рай", - написала она. А в ответ посыпалось: "Рай - это ты", "Красота", "Ангел", "Королева", "Хорошенькая малышка", "Самая милая", "Горячая перегрузка", "Это так стильно и красиво"…

Напомним, недавно Белла показала редкие фото со старшей сестрой Джиджи, которая недавно отметила 26-летие.

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