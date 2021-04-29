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Терміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочку

Новость на русском → Нью-Йорк, Четвер 29 квітня 2021 20:28
Терміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочку Белла Хадід (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадід не так давно нагадала нам, що багатошаровість все ще на піку популярності. Дівчина вирушила гуляти в стильному джинсовому вбранні, доповнивши його бежевою футболкою і чорними черевиками. Вийшло стильно і незвично.

І ось - новий пост у блозі моделі, знову присвячений цьому стильному поєднанню.

Цього разу Белла вирішила обіграти стильну річ на всі часи, але особливо актуальну в теплий сезон - білу сорочку-оверсайз. Заодно вона показала новий спосіб носити цю безпрограшну річ. Молодша з сестер Хадід одягла під неї білий топ, а зверху - шкіряний жилет на пару розмірів більше. З чорними скінні цей "верх" поєднався просто відмінно.

Терміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочкуТерміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочкуТерміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочкуТерміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочкуТерміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочкуТерміново повторити: Белла Хадід демонструє, як модно носити білу сорочкуБелла Хадід в новому образі (фото: instagram.com/bellahadid)

Завершили лук милі "дівочі" аксесуари: велика підвіска, а ще шпилька у волоссі. Белла виглядала просто чарівно і світилася від щастя!

"Прямо як рай", - написала вона. А у відповідь посипалося:" Рай - це ти"," Краса", "Ангел", "Королева", "Гарненька дівчинка", "Наймиліша", "Гаряче перевантаження", "Це так стильно і красиво"…

Нагадаємо, нещодавно Белла показала рідкісні фото зі старшою сестрою Джіджі, яка нещодавно відзначила 26-річчя.

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