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Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021

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США, Четверг 15 июля 2021 21:25
Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021 Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/aboutyou)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер опубликовала в своем блоге пару новых фото, на которых показала свое тело во всей красе. А заодно пригласила к просмотру ее стильных образов в другом аккаунте.

Новый пост появился в блоге модели несколько часов назад. И он станет отличным путеводителем по самым модным нарядам этого лета.

Кендалл продемонстрировала целых 8 нарядов: от трендового сочного бикини до спортивного костюма для тренировок и комбинезона для выхода в свет. Есть здесь также мини-платье, которое пригодится для вечеринок, пара кэжуал-нарядов для встреч: деловых и дружеских… Все образы умело дополнены трендовыми аксессуарами, прическами и макияжем. Стоит взять на заметку!

Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021Кенндалл показала образы на все случаи жизни (фото: instagram.com/aboutyou)

Ранее девушка снялась в новой фотосессии для американского Elle.

А также показала соблазнительный вечерний наряд.

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