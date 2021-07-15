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Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021

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США, Четвер 15 липня 2021 21:25
Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021 Кендалл Дженнер (фото: instagram.com/aboutyou)
Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер опублікувала в своєму блозі пару нових фото, на яких показала своє тіло у всій красі. А заодно запросила до перегляду її стильних образів в іншому акаунті.

Новий пост з'явився в блозі моделі кілька годин тому. І він стане відмінним путівником по наймоднішим вбранням цього літа.

Кендалл продемонструвала цілих 8 образів: від трендового соковитого бікіні до спортивного костюма для тренувань і комбінезона для виходу в світ. Є тут також міні-сукня, яка стане в нагоді для вечірок, пара кежуал-луківдля зустрічей: ділових і дружніх... Всі образи вміло доповнені трендовими аксесуарами, зачісками і макіяжем. Варто взяти до уваги!

Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021Терміново повторити: Кендалл Дженнер демонструє 8 модних образів літа 2021Кенндалл показала образи на всі випадки життя (фото: instagram.com/aboutyou)

Раніше дівчина знялася у новій фотосесії для американського Elle.

А також показала спокусливе вечірнє вбрання.

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