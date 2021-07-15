Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021

Кендалл Дженнер опубликовала в своем блоге пару новых фото, на которых показала свое тело во всей красе. А заодно пригласила к просмотру ее стильных образов в другом аккаунте.
Новый пост появился в блоге модели несколько часов назад. И он станет отличным путеводителем по самым модным нарядам этого лета.
Кендалл продемонстрировала целых 8 нарядов: от трендового сочного бикини до спортивного костюма для тренировок и комбинезона для выхода в свет. Есть здесь также мини-платье, которое пригодится для вечеринок, пара кэжуал-нарядов для встреч: деловых и дружеских… Все образы умело дополнены трендовыми аксессуарами, прическами и макияжем. Стоит взять на заметку!
Ранее девушка снялась в новой фотосессии для американского Elle.
А также показала соблазнительный вечерний наряд.