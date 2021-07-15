UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Срочно повторить: Кендалл Дженнер демонстрирует 8 модных образов лета 2021

Автор: RBC.UA

Кендалл Дженнер опубликовала в своем блоге пару новых фото, на которых показала свое тело во всей красе. А заодно пригласила к просмотру ее стильных образов в другом аккаунте.

Новый пост появился в блоге модели несколько часов назад. И он станет отличным путеводителем по самым модным нарядам этого лета.

Кендалл продемонстрировала целых 8 нарядов: от трендового сочного бикини до спортивного костюма для тренировок и комбинезона для выхода в свет. Есть здесь также мини-платье, которое пригодится для вечеринок, пара кэжуал-нарядов для встреч: деловых и дружеских… Все образы умело дополнены трендовыми аксессуарами, прическами и макияжем. Стоит взять на заметку!

Кенндалл показала образы на все случаи жизни (фото: instagram.com/aboutyou)

Ранее девушка снялась в новой фотосессии для американского Elle.

А также показала соблазнительный вечерний наряд.

Читайте LITE в Google News
стильмодаКендалл Дженнер