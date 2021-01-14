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Срочно повторить: Николь Потуральски показала безупречный зимний образ от украинского дизайнера

Новина українською → Германия, Четверг 14 января 2021 17:17
Срочно повторить: Николь Потуральски показала безупречный зимний образ от украинского дизайнера Николь Потуральски (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: Lite

Николь Потуральски после расставания с Брэдом Питтом стала настоящим инфлюенсером. Девушка всегда радует фанатов стильными нарядами, развлекаясь на локдауне составлением аутфитов для лета и зимы. В этот раз она показала, как выглядеть на все сто при холодах и морозе.

Срочно повторить: Николь Потуральски показала безупречный зимний образ от украинского дизайнераНиколь вновь в центре внимания (фото: instagram.com/nico.potur)

Николь примерила короткую дубленку серо-бежевого цвета, светлые брюки, а также меховую панамку от украинского бренда Ruslan Baginskiy, которая стала настоящей изюминкой лука. Также немецкая модель прихватила с собой сумочку Dior на крупной цепочке. Выглядела она счастливой и сияющей, а фото подписала строчкой из известной песни бывшего парня Беллы Хадид The Weeknd: "I can't feel my face when I'm with you".

Напомним, Николь рассталась с популярным актером осенью прошлого года, вернувшись к мужу. По словам приближенных источников, они оба не рассматривали эти отношения как серьезные. А потому Николь Потуральски явно только выиграла, став благодаря этому кратковременному роману настоящей звездой сети.

Ранее она интриговала подписчиков необычной подписью, намекая на чувства к голливудскому сердцееду.

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