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Терміново повторити: Ніколь Потуральскі показала бездоганний зимовий образ від українського дизайнера

Новость на русском → Німеччина, Четвер 14 січня 2021 17:17
Терміново повторити: Ніколь Потуральскі показала бездоганний зимовий образ від українського дизайнера Ніколь Потуральскі (фото: instagram.com/nico.potur)
Автор: Lite

Ніколь Потуральскі після розлучення з Бредом Піттом стала справжнім інфлюєнсером. Дівчина завжди радує фанатів стильними вбраннями, розважаючись на локдауні складанням аутфітів для літа та зими. Цього разу вона показала, як виглядати на всі сто під час холоду та морозу.

Терміново повторити: Ніколь Потуральскі показала бездоганний зимовий образ від українського дизайнераНіколь знову в центрі уваги (фото: instagram.com/nico.potur)

Ніколь приміряла коротку дублянку сіро-бежевого кольору, світлі брюки, а також хутряну панамку від українського бренду Ruslan Baginskiy, яка стала справжньою родзинкою лука. Також німецька модель прихопила з собою сумочку Dior на великому ланцюжку. Виглядала вона щасливою і сяючою, а фото підписала рядком з відомої пісні колишнього хлопця Белли Хадід The Weeknd: "I can't feel my face when I'm with you".

Нагадаємо, Ніколь розійшлася з популярним актором восени минулого року, повернувшись до чоловіка. За словами наближених джерел, вони обидва не розглядали ці відносини як серйозні. А тому Ніколь Потуральскі явно тільки виграла, ставши завдяки цьому короткочасного роману справжньою зіркою мережі.

Раніше вона інтригувала фоловерів незвичайнимпідписом, натякаючи на почуття до голлівудського серцеїдова.

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