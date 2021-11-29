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Терміново повторити: Пенелопа Крус демонструє, як носити маленьке чорне плаття

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Понеділок 29 листопада 2021 16:31
Терміново повторити: Пенелопа Крус демонструє, як носити маленьке чорне плаття Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)
Автор: RBC.UA

Пенелопа Крус прикрасила чергову глянсову обкладинку - 47-річна знялася для іспанського ELLE. Як і передбачає передсвяткова тематика, зірка позує в образах, гідних червоної доріжки.

Упор стилісти зробили на варіації маленького чорного плаття. А вони, як відомо, пасують всім. Пробуємо повторити образи Пенелопи!

Перший лук неймовірно сексуальний і розкішний. Чорне напівпрозоре мереживне плаття з рукавами і високим горлом Пенелопа доповнила туфлями з лакованої шкіри на високих шпильках. Червоний манікюр і яскравий макіяж зробили аутфіт гармонійним і завершеним.

Терміново повторити: Пенелопа Крус демонструє, як носити маленьке чорне платтяТерміново повторити: Пенелопа Крус демонструє, як носити маленьке чорне плаття

Пенелопа Крус для глянцю (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Всім, хто хоче повторити такий лук, варто врахувати важливу деталь. Мереживо - дуже неоднозначний і примхливий матеріал, який може зробити образ сексуальним і вишуканим. А може і навпаки - здешевити його. Щоб не промахнутися з вибором такого вбрання, орієнтуйтеся на поради стиліста.

Терміново повторити: Пенелопа Крус демонструє, як носити маленьке чорне плаття

Другий образ не менш стильний (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Другий аутфіт був виконаний з не менш модного матеріалу - оксамиту. Приталене плаття з V-подібним вирізом, довгими рукавами і пишною спідницею в дусі 90-х Пенелопа доповнила чобітьми-козаками зі сріблястого матеріалу. Вдало доповнили лук моносерьга, макіяж зі спокусливими smoky і об'ємна укладка.

Раніше 47-річна Пенелопа Крус демонструвала розкішну фігуру на нових чуттєвих фото.

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