Терміново повторити: Пенелопа Крус демонструє, як носити маленьке чорне плаття

Пенелопа Крус прикрасила чергову глянсову обкладинку - 47-річна знялася для іспанського ELLE. Як і передбачає передсвяткова тематика, зірка позує в образах, гідних червоної доріжки.

Упор стилісти зробили на варіації маленького чорного плаття. А вони, як відомо, пасують всім. Пробуємо повторити образи Пенелопи !

Перший лук неймовірно сексуальний і розкішний. Чорне напівпрозоре мереживне плаття з рукавами і високим горлом Пенелопа доповнила туфлями з лакованої шкіри на високих шпильках. Червоний манікюр і яскравий макіяж зробили аутфіт гармонійним і завершеним.

Пенелопа Крус для глянцю (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Всім, хто хоче повторити такий лук, варто врахувати важливу деталь. Мереживо - дуже неоднозначний і примхливий матеріал, який може зробити образ сексуальним і вишуканим. А може і навпаки - здешевити його. Щоб не промахнутися з вибором такого вбрання, орієнтуйтеся на поради стиліста.

Другий образ не менш стильний (фото: instagram.com/penelopecruzoficial)

Другий аутфіт був виконаний з не менш модного матеріалу - оксамиту. Приталене плаття з V-подібним вирізом, довгими рукавами і пишною спідницею в дусі 90-х Пенелопа доповнила чобітьми-козаками зі сріблястого матеріалу. Вдало доповнили лук моносерьга, макіяж зі спокусливими smoky і об'ємна укладка.