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Стань королевой пляжа: топ-5 трендов купальников 2021

Автор: Марина Настевич

Важное правило, если хотите выглядеть классно на пляже - купальник выбираем по типу фигуры и визуально корректируем ее к "песочным часам". Ну а чтобы быть на волне трендов, разбираем, что же актуально этим летом.

Стилист Катрин Дойл рассказала в Instagram, какие же купальники в тренде в 2021 году.

Неоновые оттенки - яркие и сочные

Это могут быть как раздельные купальники, так и классические сдельные. Важно помнить, что неоновые оттенки хорошо смотрятся на слегка загорелой коже, так что рекомендую такого цвета купальник оставить не на первый день загара



Цельные купальники с цветочным принтом

Очень женственные купальники, немного напоминают греческий стиль с ноткой романтизма. Такие купальники могут служить полноценным топом в отеле на отдыхе в сочетании с юбкой, шортами, летящими брюками



Купальники в материале terry cloth остались с нами ещё с прошлого сезона. Яркие, интересные, необычные - за счёт своей фактуры привлекают внимание. Максимально современный купальник, так сказать must have 2021



Трикотажные купальники или вязаные крючком

Не совсем практичный вариант купальника, так как материал долго сохнет и растягивается в воде, что создаёт некое неудобство. Такой купальник отлично подойдёт на смену мокрому купальнику после плавания в бассейне или моря

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Купальники с драпировкой

Она может быть как элементом на купальнике,так и полностью по твоему купальнику. Драпировка сейчас на пике популярности как в одежде, так и в купальниках. Важно помнить, что драпировка увеличивает объемы, поэтому следует внимательно подбирать такой вариант купальника с учётом особенностей Вашей фигуры.

Иллюстративное фото (instagram.com/katrin_doyle_)

Напомним, ранее дизайнер Андре Тан рассказал, как носить белую футболку летом 2021.

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модастилист