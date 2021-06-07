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В стиле "сафари": юная дочь Джуда Лоу демонстрирует трендовый образ лета

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Великобритания, Понедельник 07 июня 2021 18:18
В стиле "сафари": юная дочь Джуда Лоу демонстрирует трендовый образ лета Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Старшая дочь Джуда Лоу Айрис обожает стильные наряды. Популярная модель, которая уже успела подписать несколько выгодных контрактов, обладает тонким фешн-чутьем и умеет подобрать трендовые вещи, которые подчеркивают ее природную красоту.

Новый лук девушка выбрала в актуальном нынче стиле "сафари".

Айрис Лоу отправилась на встречу с подругами, о чем сообщила в своем блоге. Образ она подобрала сдержанный и расслабленный. Но он отлично подчеркнул стройные ноги и точеную фигуру 20-летней красавицы.

В стиле &quot;сафари&quot;: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует трендовый образ летаВ стиле &quot;сафари&quot;: юная дочь Джуда Лоу демонстрирует трендовый образ лета

Айрис Лоу в новом образе (фото: instagram.com/lirisaw)

Она надела юбку-плиссе и жакет короткими рукавами, накладными карманами и широким ремнем на талии. А дополнила их ботинками со шнуровкой на плоской подошве и солнцезащитными очками.

Волосы Айрис выпрямила и уложила на прямой пробор, а макияж сделала с акцентом на глаза и губы одновременно. Коричневые тени и кирпичного оттенка помада подчеркнули золотистый загар девушки и сделали глаза более яркими. Что ж, Лоу в который раз доказала, что может выглядеть стильно и соблазнительно, даже не оголяясь. Вдохновляемся!

Ранее Айрис демонстрировала вечерний роскошный аутфит.

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