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У стилі "сафарі": юна дочка Джуда Лоу демонструє трендовий образ літа

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Великобританія, Понеділок 07 червня 2021 18:18
У стилі "сафарі": юна дочка Джуда Лоу демонструє трендовий образ літа Айріс Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

Старша дочка Джуда Лоу Айріс обожнює стильні вбрання. Популярна модель, яка вже встигла підписати кілька вигідних контрактів, може похвалитися тонким фешн-чуттям і вміє підібрати трендові речі, які підкреслюють її природну красу.

Новий лук дівчина вибрала в актуальному нині стилі "сафарі".

Айріс Лоу вирушила на зустріч з подругами, про що повідомила у своєму блозі. Образ вона підібрала стриманий і розслаблений. Але він відмінно підкреслив стрункі ноги і точену фігуру 20-річної красуні.

У стилі &quot;сафарі&quot;: юна дочка Джуда Лоу демонструє трендовий образ літаУ стилі &quot;сафарі&quot;: юна дочка Джуда Лоу демонструє трендовий образ літа

Айріс Лоу в новому образі (фото: instagram.com/lirisaw)

Вона одягла спідницю-плісе і жакет короткими рукавами, накладними кишенями і широким ременем на талії. А доповнила їх черевиками зі шнурівкою на плоскій підошві і сонцезахисними окулярами.

Волосся Айріс випрямила і уклала на прямий проділ, а макіяж зробила з акцентом на очі і губи одночасно. Коричневі тіні і цегляного відтінку помада підкреслили золотистий загар дівчини і зробили очі більш яскравими. Що ж, Лоу вкотре довела, що може виглядати стильно і спокусливо, навіть не оголюючись. Беремо до уваги!

Раніше Айріс демонструвала вечірній розкішний аутфіт.

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