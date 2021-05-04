Стилист назвала топ-5 моделей шляп на любой случай

Зачем нужно носить шляпы? Во-первых, это прекрасное решение, когда волосы ведут себя плохо (а у всех бывают дни, когда несмотря на все усилия, на голове "черт копеечку искал"). Во-вторых, хорошо подобранная шляпа делает лицо более выразительным. А еще она задает настроение всему образу, добавляя мальчишеского задора или роковой томности.

Классических, но при этом современных вариантов шляп всего 5, и среди них точно есть та, которая вам идет. Об этом рассказала стилист Ольга Чистова на своей странице в Instagram .

"Я предпочитаю простые фасоны шляп и считаю, что они самые настоящие “универсальные солдаты базового гардероба”: их можно носить и в городе, и на курорте, и на загородном пикнике", - отметила модный эксперт.



А чтобы не запутаться во всех этих заморских названиях и выбрать в магазине именно то, что вам нужно, она предложила стильный шляпный словарь из 5-ти моделей для любого образа.

Шляпы на любой случай:

ФЕДО́РА (или "мужская шляпа").

Небольшая шляпа с узкими полями, что делает ее абсолютно универсальной: в зависимости от материала эту модель можно носить и на пляже, и в городских образах.





БОРСАЛИНО (по названию марки Borsalino).

Модель с чуть более широкими полями и из более мягких материалов. Продольная вмятина на тулье делает ее более удобной в пляжном смысле, но все еще приемлемой в городской среде.





ТРИЛБИ − почти федора, только с мелкими полями, которые чуть загибаются назад.





КОВБОЙСКАЯ − шляпа с широкими полями, завернутыми внутрь, и шнуровкой. Чаще всего выполнена из кожи.





ШИРОКОПОЛАЯ − большое семейство шляп с широкими полями (прямыми или волной), которые защищают от солнца и придают нотку дамского шика.

Иллюстративное фото (instagram.com/minimalism_v_garderobe)

В странах СНГ отношение к шляпам противоречивое: считается, что в нашей постсоветской постройке шляпы выглядят неуместно буржуазно. Но так ли важно, что “на заборе написано”, если есть тяга поэкспериментировать с новым стильным образом? И почему бы не со шляпой!