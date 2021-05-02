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Краски весны: стилист рассказала, как расставить яркие акценты в образе

Новина українською → Воскресенье 02 мая 2021 16:02
Краски весны: стилист рассказала, как расставить яркие акценты в образе Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Предположим, что вы являетесь поклонником бело-серо-бежевой гаммы. Итак, основа вашего гардероба - приглушенные цвета. А по весне захотелось добавить красок. Это можно сделать с помощью акцентов, добавлять аксессуары и таким образом поднимать настроение. Но здесь критично понимать, как работают цвета, как они сочетаются. Велик риск наделать делов и перегрузить образ.

Как же правильно расставить яркие акценты и создать стильный образ, рассказала стилист Анастасия Амстердам на своей странице в Instagram.

Лучше всего яркие аксессуары смотрятся в черно-бело-сине-серых образах. Вот вам простое правило - ваш образ состоит из 1-2 этих цветов, тогда к ним можно добавить любой яркий акцент. Какой например?

Яркая сумка. Больше ее никак поддерживать не обязательно. Она может просто быть.

Краски весны: стилист рассказала, как расставить яркие акценты в образе

Яркая обувь. Я бы советовала красный цвет. Удачно будет смотреться в чёрных, синих, белых, серых образах. С джинсами тоже всегда уместно.

Краски весны: стилист рассказала, как расставить яркие акценты в образе

Яркая помада. Слушайте, как же круто смотрятся красные губы в самом банальном образе из джинсов и белой футболки.

Краски весны: стилист рассказала, как расставить яркие акценты в образе

Иллюстративное фото (instagram.com/stacymills_stylist)

Цветные платки. Мне эта тема не нравится, очень уж часто цветным платочком пытаются развеселить унылый комплект из устаревших вещей. Выходит ещё хуже. Особенно вот эти 1000 и 1 способ повязать платочек. Осторожнее с этим.

Ещё важное! Думайте хорошо, куда ставите яркий акцент. Где акцент - там внимание. Не хотите привлекать к бёдрам внимание, не носите яркую кросс-боди. Это как пример, у всех зоны разные.

Напомним, ранее стилист показала актуальные модели вязаных жилетов в 2021.

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