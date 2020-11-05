Стильная Джамала в платье за 180 евро научила виртуозно сочетать "хищные" принты

Джамала обожает различные фотосеты – под прицелом фотокамер она чувствует себя как рыба в воде и умеет отлично перевоплощаться, оставаясь при этом собой. Певица поделились новыми кадрами со своим участием и показала на странице в instagram как сочетать принти анималье в одном образе.

Так, артистка нарядилась в платье с леопардовым рисунком, а наверх надела эко-шубку с аналогичным, только более крупным принтом. Она расположилась среди пожелтевшей высокой травы в поле и устроила атмосферный фотосет.

К слову платье на звезда – творение украинского бренда Рoustovit, а его стоиость со скидкой составляет 180 евро.

Скриншот: poustovit.com

Под постом Джамала поделилась топом захватывающих кинолент и пояснила, почему обожает смотреть фильмы.

"Почему я люблю кино? Ну, кроме того, что это красиво. За смыслы, содержание, визуальное наслаждение... Так это еще и возможность путешествовать! Да-да-да! [Уже давно не секрет, что через фильмы нам "продают" города, интересные местечки, кафе, одежду и многое другое. К слову, вот сериал "Эмили в Париже", о котором я писала в прошлый раз, отлично "продал" Chanel. Оказалось, это был официальный партнер сериала — береты и юбки, и в целом почти все луки Эмили были от Chanel. Читала, что выросли продажи бренда после выхода сериала. И это значительные суммы, скажу я вам", - поделилась наблюдательная звезда.

Джамала показала свой осенний "леопардовый" фотосет (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также она составила свой топ фильмов о путешествиях: "Талантливый мистер Рипли", сериал "Ход королевы", "Дьявол всегда рядом".

Поклонники взяли на вооружение советы Джамалы и оставили комплименты ее образу: "Вау, какая красота!", "Леопард – это классика", "Круто", "Красотка".

Напомним, что ранее Джамала рассказала, как укрепляет иммунитет осенью.