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Стильная Каменских в пальто демократичного бренда и с сумкой за 5950 грн покорила осенним образом

Новина українською → Воскресенье 08 ноября 2020 17:39
Стильная Каменских в пальто демократичного бренда и с сумкой за 5950 грн покорила осенним образом Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица продемонстрировала стильный лук для осенних прогулок

Настя Каменских любит радовать поклонников своими луками и примерять наряды на камеру. Певица прослыла заядлой модницей и не скрывает что она – неисправимый шопоголик, и как-то даже показала свою внушительную коллекцию обуви. Настя меняет наряды как перчатки и миксует различные стили, не боясь модных экспериментов, она ревностно следит за трендами и демонстрирует актуальные аутфиты. Например, на свежем снимке в Instagram Настя появилась в пальто-косухе цвета мокко известного демократичного бренда.

Певица выбрала верхнюю одежду марки H&M и дополнила образ черной оригинальной кожаной сумочкой от Kurt Geiger, стоимость которой составляет 5 950 грн. Также ее расслабленный лук довершили серые джинсы-«варенки» и крассовки на массивной подошве.

"Готовлю для вас кое-что очень теплое, что будет согревать ваши сердца даже в самую прохладную погоду. Скоро все узнаете. А пока - одевайтесь теплее и согревайте друг друга", - заинтриговала она.

Стильная Каменских в пальто демократичного бренда и с сумкой за 5950 грн покорила осенним образом

Стильная Каменских в пальто демократичного бренда и с сумкой за 5950 грн покорила осенним образом

Настя Каменских показала стильный осенний аутфит (фото: instagram.com/kamenskux)

Стильная Каменских в пальто демократичного бренда и с сумкой за 5950 грн покорила осенним образом

Стильная Каменских в пальто демократичного бренда и с сумкой за 5950 грн покорила осенним образом

Скриншот: tsum.ua

Поклонники тут же в деталях начли изучать ее стильный аутфит и сыпать комплиментами.

  • Какое красивое пальто
  • Вы очень красивая
  • Секси , модная , красивая
  • Ну как же красивая женщина. Эталон! Красота Настя!
  • Красивая сумка!

Напомним, что ранее Настя Каменских научила правильно носить яркую куртку свободного кроя.

Кстати, Настя Каменских очаровала домашним фото в стильном аутфите.

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