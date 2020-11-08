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Стильна Каменських в пальто демократичного бренду і з сумкою за 5950 грн підкорила осіннім образом

Новость на русском → Неділя 08 листопада 2020 17:39
Стильна Каменських в пальто демократичного бренду і з сумкою за 5950 грн підкорила осіннім образом Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвія Агаркова

Співачка продемонструвала стильний лук для осінніх прогулянок

Настя Каменських любить радувати шанувальників своїми луками і приміряти вбрання на камеру. Співачка - завзята модниця і не приховує, що вона – невиправний шопоголік, і якось навіть показала свою значну колекцію взуття. Настя змінює вбрання як рукавички і міксує різні стилі, не боячись модних експериментів, вона ревно стежить за трендами і демонструє актуальні аутфіти. Наприклад, на свіжому знімку в Instagram Настя з'явилася в пальто-косусі кольору мокко відомого демократичного бренду.

Співачка вибрала верхній одяг марки H&M і доповнила образ чорною оригінальною шкіряною сумочкою від Kurt Geiger, вартість якої складає 5 950 грн. Також її розслаблений цлук довершили сірі джинси-«варенки» і крассовки на масивній підошві.

"Готую для вас щось дуже тепле, що буде зігрівати ваші серця навіть у найпрохолоднішу погоду. Скоро все дізнаєтесь. А поки - одягайтеся тепліше і зігрівайте один одного", - заінтригувала вона.

Стильна Каменських в пальто демократичного бренду і з сумкою за 5950 грн підкорила осіннім образом

Стильна Каменських в пальто демократичного бренду і з сумкою за 5950 грн підкорила осіннім образом

Настя Каменських показала стильний осінній аутфит (фото: instagram.com/kamenskux)

Стильна Каменських в пальто демократичного бренду і з сумкою за 5950 грн підкорила осіннім образом

Стильна Каменських в пальто демократичного бренду і з сумкою за 5950 грн підкорила осіннім образом

Скріншот: tsum.ua

Шанувальники тут же в деталях почали вивчати її стильний аутфіт і сипати компліментами.

  • Яке гарне пальто
  • Ви дуже гарна
  • Сексі , модна , гарна
  • Ну як же красива жінка. Еталон! Краса Настя!
  • Красива сумка!

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських навчила правильно носити яскраву куртку вільного крою.

До речі, Настя Каменських зачарувала домашнім фото в стильному аутфіті.

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