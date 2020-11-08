Стильная Каменских в пальто демократичного бренда и с сумкой за 5950 грн покорила осенним образом

Певица продемонстрировала стильный лук для осенних прогулок
Настя Каменских любит радовать поклонников своими луками и примерять наряды на камеру. Певица прослыла заядлой модницей и не скрывает что она – неисправимый шопоголик, и как-то даже показала свою внушительную коллекцию обуви. Настя меняет наряды как перчатки и миксует различные стили, не боясь модных экспериментов, она ревностно следит за трендами и демонстрирует актуальные аутфиты. Например, на свежем снимке в Instagram Настя появилась в пальто-косухе цвета мокко известного демократичного бренда.
Певица выбрала верхнюю одежду марки H&M и дополнила образ черной оригинальной кожаной сумочкой от Kurt Geiger, стоимость которой составляет 5 950 грн. Также ее расслабленный лук довершили серые джинсы-«варенки» и крассовки на массивной подошве.
"Готовлю для вас кое-что очень теплое, что будет согревать ваши сердца даже в самую прохладную погоду. Скоро все узнаете. А пока - одевайтесь теплее и согревайте друг друга", - заинтриговала она.
Настя Каменских показала стильный осенний аутфит (фото: instagram.com/kamenskux)
Скриншот: tsum.ua
Поклонники тут же в деталях начли изучать ее стильный аутфит и сыпать комплиментами.
Напомним, что ранее Настя Каменских научила правильно носить яркую куртку свободного кроя.
Кстати, Настя Каменских очаровала домашним фото в стильном аутфите.