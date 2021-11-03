ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Стильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуа

Новина українською →
Лос-Анджелес, Среда 03 ноября 2021 19:32
Стильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуа Маколей Калкин (фото: instagram.com/voguemagazine)
Автор: RBC.UA

Бренд Gucci презентовал в Лос-Анджелесе новую коллекцию весна-лето 2022 под громким названием Gucci Love Parade. Шоу прошло на Голливудском бульваре и собрало звезд первой величины, включая Дакоту Джонсон, Билли Айлиш, Майли Сайрус, Гвинет Пэлтроу и многих других гостей.

В качестве моделей также выступили некоторые знаменитости.

Настоящими звездами показа стали Маколей Калкин и Джаред Лето. Герой легендарного фильма "Один дома" демонстрировал голубую рубашку с гавайским принтом, цветочном бомбере и бежевых брюках. А Лето надел серый пиджак в мелкую клетку и белые брюки со шнуровкой. Образы обоих актеров были дополнены крупными очками.

Стильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаСтильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаСтильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуа

Маколей Калкин и Джаред Лето на показе (фото: instagram.com/voguemagazine)

К сотрудничеству актеры были приглашены не просто так. Креативный директор Gucci Алессандро Микеле посвятил свою новую коллекцию кинематографу. А наряды отсылали к фильмам разных жанров: от вестернов до героев золотого века Голливуда.

Стильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаСтильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаСтильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаСтильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаСтильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаСтильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаСтильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуаПоказ Gucci Love Parade (фото/видео: instagram.com/gucci; instagram.com/voguemagazine)

"Вокруг этих полубогов разворачивается город ангелов, сквозь который струится благословенный свет. Здесь я встретил самых необычных людей вне времени, непокорных к любым представлениям о порядке. Я всегда наблюдал их как процессии на склонах акрополя снов. Стремящихся предложить себя в качестве подарка уникальности. Парад зачарованных и глубоко свободных существ, которые идут по земле, где нет ни прошлого, ни будущего: только чудо воображения. Мама всегда говорила мне об этом: Лос-Анджелес сияет своей магией, неподвластной времени; это место, которое соприкасается с божествами, становясь мифологией возможного", - рассказал о своем вдохновении дизайнер.

Читайте также про эпатажные фото Леди Гаги, которая снялась полностью обнаженной.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Снег в ноябре и декабрьское тепло: синоптик дал прогноз погоды до Нового года
Снег в ноябре и декабрьское тепло: синоптик дал прогноз погоды до Нового года