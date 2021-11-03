Стильная парочка: Маколей Калкин и Джаред Лето удивили необычным амплуа

Бренд Gucci презентовал в Лос-Анджелесе новую коллекцию весна-лето 2022 под громким названием Gucci Love Parade. Шоу прошло на Голливудском бульваре и собрало звезд первой величины, включая Дакоту Джонсон, Билли Айлиш, Майли Сайрус, Гвинет Пэлтроу и многих других гостей.

Настоящими звездами показа стали Маколей Калкин и Джаред Лето. Герой легендарного фильма "Один дома" демонстрировал голубую рубашку с гавайским принтом, цветочном бомбере и бежевых брюках. А Лето надел серый пиджак в мелкую клетку и белые брюки со шнуровкой. Образы обоих актеров были дополнены крупными очками.

Маколей Калкин и Джаред Лето на показе (фото: instagram.com/voguemagazine)

К сотрудничеству актеры были приглашены не просто так. Креативный директор Gucci Алессандро Микеле посвятил свою новую коллекцию кинематографу. А наряды отсылали к фильмам разных жанров: от вестернов до героев золотого века Голливуда.

Показ Gucci Love Parade (фото/видео: instagram.com/gucci; instagram.com/voguemagazine)

"Вокруг этих полубогов разворачивается город ангелов, сквозь который струится благословенный свет. Здесь я встретил самых необычных людей вне времени, непокорных к любым представлениям о порядке. Я всегда наблюдал их как процессии на склонах акрополя снов. Стремящихся предложить себя в качестве подарка уникальности. Парад зачарованных и глубоко свободных существ, которые идут по земле, где нет ни прошлого, ни будущего: только чудо воображения. Мама всегда говорила мне об этом: Лос-Анджелес сияет своей магией, неподвластной времени; это место, которое соприкасается с божествами, становясь мифологией возможного", - рассказал о своем вдохновении дизайнер.