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Стильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуа

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Лос-Анджелес, Середа 03 листопада 2021 19:32
Стильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуа Маколей Калкін (фото: instagram.com/voguemagazine)
Автор: RBC.UA

Бренд Gucci презентував в Лос-Анджелесі нову колекцію весна-літо 2022 під гучною назвою Gucci Love Parade. Шоу пройшло на Голлівудському бульварі і зібрало зірок першої величини, включаючи Дакоту Джонсон, Біллі Айліш, Майлі Сайрус, Гвінет Пелтроу і багатьох інших гостей.

В якості моделей також виступили деякі знаменитості.

Справжніми зірками показу стали Маколей Калкін і Джаред Лето. Герой легендарного фільму "Один вдома" Калкін демонстрував блакитну сорочку з гавайським принтом, квітковому бомбері і бежевих брюках. А Лето одягнув сірий піджак в дрібну клітку і білі штани зі шнурівкою. Образи обох акторів були доповнені великими окулярами.

Стильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаСтильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаСтильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуа

Маколей Калкін і Джаред Лето на показі (фото: instagram.com/voguemagazine)

До співпраці актори були запрошені не просто так. Креативний директор Gucci Алессандро Мікеле присвятив свою нову колекцію кінематографу. А вбрання відсилали до фільмів різних жанрів: від вестернів до героїв золотого століття Голлівуду.

Стильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаСтильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаСтильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаСтильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаСтильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаСтильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаСтильна парочка: Маколей Калкін і Джаред Лето здивували незвичайним амплуаПоказ Gucci Love Parade (фото/відео: instagram.com/gucci; instagram.com/voguemagazine)

"Навколо цих напівбогів розгортається Місто ангелів, крізь яке струмує благословенне світло. Тут я зустрів найбільш незвичайних людей поза часом, непокірних до будь-яких уявлень про порядок. Я завжди спостерігав їх як процесії на схилах акрополя снів. Вони прагнуть запропонувати себе в якості подарунка унікальності. Парад зачарованих і глибоко вільних істот, які йдуть по землі, де немає ні минулого, ні майбутнього: тільки диво уяви. Мама завжди говорила мені про це: Лос-Анджелес сяє своєю магією, непідвладною часу; це місце, яке стикається з божествами, стаючи міфологією можливого", - розповів про своє натхнення дизайнер.

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