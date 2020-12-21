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Стильная даже на прогулку: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в образе спорт-шик

Новина українською → Понедельник 21 декабря 2020 22:01
Стильная даже на прогулку: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в образе спорт-шик Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Автор: Lite

Белла Хадид умеет миксовать одежду, умело сочетая в своих образах как спортивные, так и классические вещи. Смотрится младшая из знаменитых сестер всегда превосходно, чем невероятно вдохновляет своих фолловеров. Порой даже просто выйдя на прогулку, она вызывает всплеск внимания к своей персоне. Отличный пример - одно из последних фото модели. Девушка запостила снимок в спортивном образе, который состоял из простых, но стильных вещей. Берем на вооружение!

Стильная даже на прогулку: Белла Хадид блеснула идеальной фигурой в образе спорт-шикБелла Хадид на прогулке (фото: instagram.com/bellahadid)

Свою стройную фигуру она обычно старается подчеркнуть облегающей одеждой. Но в этот раз выбрала вещи оверсайз, которые не отвлекали внимание от лука в целом. Широкие брюки с черными продольными полосками по бокам, футболка в черно-желтую "футбольную" полосу, а также черный короткий пуховик составили идеальный аутфит для прогулки. Из обуви Белла предпочла ботинки на грубой подошве. На лице у Хадид была надета защитная маска черного цвета.

Фото Беллы фолловеры оценили в более, чем 600 тысяч лайков. В комментариях они не устают признаваться ей в любви, называя самой стильной и красивой. Что ж, модель умеет быть звездой сети даже без крошечного бикини.

Напомним, ранее Белла демонстрировала, как использовать в образе многослойность.

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