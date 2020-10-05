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Стильная и соблазнительная: 53-летняя Николь Кидман восхитила идеальной фигурой в съемке для глянца

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 10:54
Стильная и соблазнительная: 53-летняя Николь Кидман восхитила идеальной фигурой в съемке для глянца Николь Кидман (фото: instagram.com/marieclaireau)
Автор: Lite

Звезда украсила новую обложку

Николь Кидман стала героиней нового номера австралийской версии известного женского журнала Marie Clairea. В фотосессии звезда "Большой маленькой лжи" примерила массу стильных и весьма откровенных нарядов. С их помощью стилисты хотели подчеркнуть красоту и вечную молодость своей знаменитой клиентки.

Стильная и соблазнительная: 53-летняя Николь Кидман восхитила идеальной фигурой в съемке для глянца

Стильная и соблазнительная: 53-летняя Николь Кидман восхитила идеальной фигурой в съемке для глянцаНиколь Кидман в новой съемке (фото: instagram.com/marieclaireau)

Актриса надела стильный белый брючный костюм, причем пиджак – прямо на голое тело. На обложке она красуется в роскошной блузе с полупрозрачными рукавами, украшенными вышивкой. Есть здесь кадры, где 53-летняя актриса позирует в крошечном топе, оголившем ее живот. Совершенное стройное тело звезды вызвало настоящий восторг у поклонников глянца. Также многим понравился бьюти-образ, созданный Кидман. Николь, которую в последнее время часто можно было увидеть с гладкими волосами, вернула свои фирменные кудряшки. "Наконец-то эта прическа вернулась", "Ее кудряшки просто изумительны", "Лучшая прическа навсегда"…

Стильная и соблазнительная: 53-летняя Николь Кидман восхитила идеальной фигурой в съемке для глянца

Новая обложка с Николь Кидман (фото: instagram.com/marieclaireau)

В откровенном интервью звезда рассказала много фактов личной жизни. Как всегда, с трепетом она поведала о своей жизни с Китом Урбаном, за которого вышла замуж в 2006-м году. "Я вышла замуж в своем сердце. Он просто пришел и защитил меня. Он любил меня, давал мне уверенность и помогал мне чувствовать себя намного комфортнее. Он знает, кто я, и он меня открыл", – говорит Николь. В разговоре она также рассуждает о воспитании дочерей, о защите прав женщин, о роли женщины в мире кино и работе над воссоединением Big Little Lies с Риз Уизерспун.

Напомним, звезда часто становится героиней фотосессий для лучших глянцевых изданий.

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