Стильна і спокуслива: 53-річна Ніколь Кідман захопила ідеальною фігурою у зйомці для глянцю

Зірка прикрасила нову обкладинку

Ніколь Кідман стала героїнею нового номера австралійської версії відомого жіночого журналу Marie Clairea. У фотосесії зірка "Великий маленької брехні" приміряла масу стильних і вельми відвертих речей. З їх допомогою стилісти хотіли підкреслити красу і вічну молодість своєї знаменитої клієнтки.

Ніколь Кідман у новій зйомці (фото: instagram.com/marieclaireau)

Актриса одягла стильний білий брючний костюм, причому піджак – прямо на голе тіло. На обкладинці вона красується в розкішній блузі з напівпрозорими рукавами, прикрашеними вишивкою. Є тут кадри, де 53-річна актриса позує в крихітному топі, що оголив її живіт. Досконале струнке тіло зірки викликало справжнє захоплення у шанувальників глянцю. Також багатьом сподобався б'юті-образ, створений Кідман. Ніколь, яку останнім часом часто можна було побачити з гладкими волоссям, повернула свої фірмові кучерики. "Нарешті ця зачіска повернулася", "Її кучерики просто дивовижні", "Краща зачіска назавжди"...

Нова обкладинка з Ніколь Кідман (фото: instagram.com/marieclaireau)

У відвертому інтерв'ю зірка розповіла багато фактів особистого життя. Як завжди, з трепетом вона говорила про своє життя з Кітом Урбаном, за якого вийшла заміж у 2006-му році. "Я вийшла заміж у своєму серці. Він просто прийшов і захистив мене. Він любив мене, давав мені впевненість і допомагав мені почувати себе набагато комфортніше. Він знає, хто я, і він мене відкрив", – каже Ніколь. У розмові вона також розмірковує про виховання дочок, про захист прав жінок, про ролі жінки в світі кіно і роботу над возз'єднанням Little Big Lies з Різ Уізерспун.

Нагадаємо, зірка часто стає героїнею фотосесій для кращих глянцевих видань.