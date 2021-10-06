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Стильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марок

Новина українською →
Великобритания, Среда 06 октября 2021 18:25
Стильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марок Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Сегодня она блистает в роскошном вечернем платье или диадеме с бриллиантами, а завтра надевает на светский прием костюм демократичного бренда. В этом вся Кейт Миддлтон!

Предлагаем вспомнить 5 самых удачных образов Миддлтон от доступных брендов, которые может повторить каждая.

На днях Кейт совершила визит в Университетский колледж Лондона. Для выхода жена принца Уильяма выбрала серое платье в клетку от Zara с бантом и длинными рукавами, стоимость которого оценивается в около 600 гривен.

Стильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марок

Кейт Миддлтон любит Zara (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Пару лет назад Кейт посетила сад Королевского садоводческого общества в Суррее. Она надела на событие милое платье с цветочным принтом, стоимость которого оценивается в около 60000 грн, и дополнила его круглыми металлическими серьгами стоимостью около 100 гривен от известного в Украине британского бренда Accessorize. Серьги от этой марки она носит и на другие события.

Стильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марокСтильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марок

Стильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марокНедорогие серьги отлично смотрятся с дорогими вещами (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

В прошлом году Кейт Миддлтон участвовала в соревнованиях на олимпийском чемпионате Джессики Эннис-Хилл для SportsAid. На событие герцогиня надела зеленый джемпер, свободного кроя брюки и завершила все кедами от Marks and Spencer стоимостью около 1000 грн. Интересно, что в течение суток такую модель буквально смели с прилавков.

Стильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марокКейт в кедах от Marks and Spencer (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

В 2019 году икона стиля отправилась в Музей естественной истории в Лондоне в джемпере от недорого бренда Warehouse, который стоил около 1300 грн, и стильных брюках. Своим выходом Кейт в который раз доказала, что выглядеть сногсшибательно можно без лишних затрат.

Стильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марокКейт в демократичном джемпере (фото: скриншот instagram.com/catherine_thegreat_duchess)

Зеленый - любимый цвет Кейт, от которого она никогда не устает. Для записи праздничного послания в честь Дня Святого Патрика Кейт в этом году Миддлтон подобрала зеленый жакет от Zara, который обошелся ей в 2000 грн.

Стильно и доступно: топ-5 блистательных выходов Кейт Миддлтон в вещах демократичных марок

Кейт и принц Уильям в День Святого Патрика (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Также ранее своим стильным нарядом покорила королева Летиция.

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