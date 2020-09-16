Стильно и комфортно: Роузи Хантингтон-Уайтли показала универсальный кэжуал-образ на осень

Роузи Хантингтон-Уайтли давно не радовала поклонников своей популярной рубрикой, в которой демонстрирует трендовые образы. Хотя фанаты каждый раз просят вернуть ее. И вот британская икона стиля сдалась. Правда, пока что возлюбленная Джейсона Стетхэма показала всего один образ, но зато подходящий всем.

Новый лук модели (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи выложила фото в своих сториз, дав поклонникам рассмотреть ее новый лук в деталях. Аутфит составили классические синие джинсы, которые она сочетала с белым топом. Сверху 33-летняя супермодель надела куртку-рубашку светлого оттенка, сшитую наподобие джинсовых пиджаков. Обувь молодая мама выбрала женственную – босоножки с квадратным носком бежевого оттенка давно являются фаворитом Хантингтон-Уайтли. С ними идеально сочеталась по цвету средних размеров сумка. Последний штрих – солнцезащитные очки-авиаторы и необычное колье из золотистого металла. Волосы Роузи уложила в небрежную укладку.

Роузи обожает стильные вещи (фото: instagram.com/rosiehw)

Также в своих сториз знаменитость продемонстрировала новый ролик, в котором она обучает искусству макияжа. В этот раз популярная модель показала, как сделать вечерний мейк-ап с акцентом на глаза, выполнив мерцающие smoky.

Напомним, Роузи создала свою собственную линию косметики Rose Inc. На одноименной платформе он также делает интервью с мастерами индустрии и другими известным личностями. B туториалах Хантингтон-Уайтли часто сама демонстрирует, как использовать те или иные продукты своего бренда.