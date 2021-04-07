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Стильно и комфортно: Роузи Хантингтон-Уайтли учит носить трикотажное платье

Новина українською → США, Среда 07 апреля 2021 18:27
Стильно и комфортно: Роузи Хантингтон-Уайтли учит носить трикотажное платье Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли вернулась к своим стильным подборкам. 33-летняя супермодель показала новый образ, который подойдет для прохладных весенних дней.

Фото, которое Роузи запостила в своем блоге, вызвало бурю реакций. По всей видимости, фанатам звезды не хватало ее вдохновляющих аутфитов.

Трикотажное платье никогда не выйдет из моды. Варианты в разных оттенках и стилях каждый год появляются в коллекциях лучших мировых дизайнеров. К тому же эта практичная и стильная вещь отлично подойдет на каждый день. Роузи же показала, как его обыграть на выход и для деловых встреч.

Стильно и комфортно: Роузи Хантингтон-Уайтли учит носить трикотажное платьеСтильно и комфортно: Роузи Хантингтон-Уайтли учит носить трикотажное платьеРоузи Хантингтон-Уайтли сама создала коллекцию обуви (фото: instagram.com/rosiehw)

Возлюбленная Джейсона Стетхэма позирует в белом платье миди с длинными рукавами, украшенном на груди переплетами. Дополнили его босоножки с ультрамодным квадратным каблуком, дизайн которых Роузи разработала самостоятельно. Чтобы сделать образ нескучным, она добавила игривую деталь - ремешки-цепочки на щиколотках. Из аксессуаров также она надела некрупные серьги. Берем на заметку!

На днях Роузи, которая славится своим безукоризненным внешним видом, рассказала, как ей удается выглядеть всегда так свежо.

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Новости Украины Мода Роузи Хантингтон-Уайтли мода стиль платье
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