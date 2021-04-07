Стильно і комфортно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить носити трикотажне плаття

Трикотажне плаття ніколи не вийде з моди. Варіанти в різних кольорах і стилях кожен рік з'являються в колекціях кращих світових дизайнерів. До того ж ця практична і стильна річ відмінно підійде на кожен день. Роузі ж показала, як його обіграти на вихід і для ділових зустрічей.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі сама створила колекцію взуття (фото: instagram.com/rosiehw)

Кохана Джейсона Стетхема позує в білому платті міді з довгими рукавами, з цікавим декольте. Доповнили його босоніжки з ультрамодним квадратним каблуком, дизайн яких Роузі розробила самостійно. Щоб зробити образ ненудним, вона додала грайливу деталь - ремінці-ланцюжки на щиколотках. З аксесуарів також вона одягла невеликі сережки. Беремо на замітку!