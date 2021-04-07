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Стильно і комфортно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить носити трикотажне плаття

Новость на русском → США, Середа 07 квітня 2021 18:27
Стильно і комфортно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить носити трикотажне плаття Роузі Хантінгтон-Уайтлі (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузі Хантінгтон-Уайтлі повернулася до своїх стильним добірок. 33-річна супермодель показала новий образ, який підійде для прохолодних весняних днів.

Фото, яке Роузі запостила у своєму блозі, викликало бурю реакцій. Як видно, фанатам зірки не вистачало її надихаючих аутфітів.

Трикотажне плаття ніколи не вийде з моди. Варіанти в різних кольорах і стилях кожен рік з'являються в колекціях кращих світових дизайнерів. До того ж ця практична і стильна річ відмінно підійде на кожен день. Роузі ж показала, як його обіграти на вихід і для ділових зустрічей.

Стильно і комфортно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить носити трикотажне платтяСтильно і комфортно: Роузі Хантінгтон-Уайтлі вчить носити трикотажне платтяРоузі Хантінгтон-Уайтлі сама створила колекцію взуття (фото: instagram.com/rosiehw)

Кохана Джейсона Стетхема позує в білому платті міді з довгими рукавами, з цікавим декольте. Доповнили його босоніжки з ультрамодним квадратним каблуком, дизайн яких Роузі розробила самостійно. Щоб зробити образ ненудним, вона додала грайливу деталь - ремінці-ланцюжки на щиколотках. З аксесуарів також вона одягла невеликі сережки. Беремо на замітку!

На днях Роузі, яка славиться своїм бездоганним зовнішнім виглядом, розповіла, як їй вдається виглядати завжди так свіжо.

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