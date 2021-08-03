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Марго Робби восхитила стройной фигурой в эффектном образе total white: стильно и необычно

Новина українською →
, Вторник 03 августа 2021 21:23
Марго Робби восхитила стройной фигурой в эффектном образе total white: стильно и необычно Марго Робби (фото: instagram.com/margotrobbie)
Автор: RBC.UA

Марго Робби продолжает посещать премьеры своего нового фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Актриса, которая сыграла роль Харли Квинн, эпатирует стильными выходами и радует безупречной красотой.

Новый наряд девушки подойдет для тех, кто не боится экспериментов.

Марго Робби в этот раз выбрала стильный костюм от культового бренда Сhanel, лицом которого она является уже давно. Облегающий топ с длинными рукавами и полупрозрачного материала, украшенный спереди переплетами из ткани и брошами, дополнили брюки-галифе такого же цвета. На талии у эффектной блондинки красовался тонкий пояс из жемчужин, а в ушах - серьги в виде сердец, также от Сhanel. Последний штрих - мюли на шпильках. Марго сделали макияж в приглушенных природных оттенках, а волосы выровняли. Получилось необычно и стильно!

Марго Робби восхитила стройной фигурой в эффектном образе total white: стильно и необычноМарго Робби восхитила стройной фигурой в эффектном образе total white: стильно и необычноМарго в новом аутфите (фото: скрин instagram.com/harpersbazaar_ru)

Актриса, как всегда, была в приподнятом настроении и просто сияла, с удовольствием позируя фотографам. В своем блоге она не спешит постить фото. Но зато ими с удовольствием делятся порталы о моде и светской жизни. Поклонники всегда горячо обсуждают образы Робби, которая всегда выглядит безупречно. И в этот раз актриса также получила массу похвал и комплиментов.

Напомним, ранее Марго блистала в очаровательном платье в духе 80-х.

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