Марго Роббі захопила стрункою фігурою в ефектному образі total white: стильно і незвично

Марго Роббі цього разу вибрала стильний костюм від культового бренду Сhanel, обличчям якого вона є вже давно. Облягаючий топ з довгими рукавами і напівпрозорого матеріалу, прикрашений спереду візерунком з тканини і брошками, доповнили штани-галіфе такого ж кольору. На талії у ефектної блондинки красувався тонкий пояс з перлин, а у вухах - сережки у вигляді сердець, також від Сhanel. Останній штрих - мюлі на шпильках. Марго зробили макіяж в приглушених природних відтінках, а волосся вирівняли. Вийшло незвично і стильно!

Марго в новому аутфіті (фото: скрін instagram.com/harpersbazaar_ru)

Актриса, як завжди, була в піднесеному настрої і просто сяяла, із задоволенням позуючи фотографам. У своєму блозі вона не поспішає постити фото. Але зате ними із задоволенням діляться портали про моду і світське життя. Шанувальники завжди гаряче обговорюють образи Роббі, яка завжди виглядає бездоганно. І цього разу актриса також отримала масу похвал і компліментів.