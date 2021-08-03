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Марго Роббі захопила стрункою фігурою в ефектному образі total white: стильно і незвично

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, Вівторок 03 серпня 2021 21:23
Марго Роббі захопила стрункою фігурою в ефектному образі total white: стильно і незвично Марго Роббі (фото: instagram.com/margotrobbie)
Автор: RBC.UA

Марго Роббі продовжує відвідувати прем'єри свого нового фільму "Загін самогубців: місія навиліт". Актриса, яка зіграла роль Харлі Квінн, епатує стильними виходами і радує бездоганною красою.

Новий аутфіт дівчини підійде для тих, хто не боїться експериментів.

Марго Роббі цього разу вибрала стильний костюм від культового бренду Сhanel, обличчям якого вона є вже давно. Облягаючий топ з довгими рукавами і напівпрозорого матеріалу, прикрашений спереду візерунком з тканини і брошками, доповнили штани-галіфе такого ж кольору. На талії у ефектної блондинки красувався тонкий пояс з перлин, а у вухах - сережки у вигляді сердець, також від Сhanel. Останній штрих - мюлі на шпильках. Марго зробили макіяж в приглушених природних відтінках, а волосся вирівняли. Вийшло незвично і стильно!

Марго Роббі захопила стрункою фігурою в ефектному образі total white: стильно і незвичноМарго Роббі захопила стрункою фігурою в ефектному образі total white: стильно і незвичноМарго в новому аутфіті (фото: скрін instagram.com/harpersbazaar_ru)

Актриса, як завжди, була в піднесеному настрої і просто сяяла, із задоволенням позуючи фотографам. У своєму блозі вона не поспішає постити фото. Але зате ними із задоволенням діляться портали про моду і світське життя. Шанувальники завжди гаряче обговорюють образи Роббі, яка завжди виглядає бездоганно. І цього разу актриса також отримала масу похвал і компліментів.

Нагадаємо, раніше Марго блищала в чарівній сукні в дусі 80-х.

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