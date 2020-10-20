Модные образы из старых вещей: стилист рассказала, как и с чем носить одежду из прошлых сезонов

Составляем новые образы из старых вещей

Чтобы выглядеть стильно, совсем не обязательно массово скупать вещи из новых коллекций. Можно "реанимировать" одежду, отложенную в дальний угол шкафа, обыграв ее с учетом последних трендов. Как это сделать, рассказала стилист Анна Пономаренко.

Концепция, которой я придерживаюсь в своей работе, – разумное и осознанное потребление. Это значит, что полностью обновлять гардероб каждый сезон не стоит. Стоит взглянуть на старые вещи свежим взглядом и надевать их иначе, – уверена Анна.

Она составила список вещей, которые можно смело использовать при составлении образов, и объяснила, как лучше носить их в этом сезоне.

Рубашки. Речь идет о моделях свободной посадки. Их можно носить поверх тонких свитеров и гольфов, а также под свитер и свитшоты навыпуск;

Свитеры. В эту категорию я отношу все вязаные вещи. Итак, надевать их можно поверх длинных рубашек, блузок навыпуск, а также как шарф (смотрите, чтобы фактура свитера была гладкой, иначе может получиться горб);

Модные блогеры любят экспериментировать с вещами из прошлых коллекций (фото: instagram.com/pernilleteisbaek; instagram.com/modestmira_)

Джинсы. Если ваши узкие или прямые пары в отличном состоянии и вы не собираетесь их выбрасывать, носить их с объемным/свободным верхом и актуальной обувью на массивной подошве. Главное правило: сделать центральной в образу более модную вещь или аксессуар;

Юбки. Всегда можно дополнить широким или узким ремешком, объемным/длинным верхом, добавить заметный аксессуар. Классно смотрится микс романтичного и спортивного стиля;

Куртки. Уютные короткие дутики идеальны как промежуточный слой между рубашкой и объемным пальто;

Ботинки. Носите их с актуальными длинными брюками или попробуйте заправить в них широкие брюки. Да, мы снова заправляем брюки. Но не всегда.

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