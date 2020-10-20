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Модні образи зі старих речей: стиліст розповіла, як і з чим носити одяг з минулих сезонів

Новость на русском → Вівторок 20 жовтня 2020 14:33
Модні образи зі старих речей: стиліст розповіла, як і з чим носити одяг з минулих сезонів Як стильно обіграти старі речі, розповіла стиліст (фото: instagram.com/pernilleteisbaek)
Автор: Ольга Турчанікова

Складаємо нові образи з старих речей

Щоб виглядати стильно, зовсім не обов'язково масово скуповувати речі з нових колекцій. Можна "реанімувати" одяг, покладений в дальній кут шафи, обігравши його з урахуванням останніх трендів. Як це зробити, розповіла стиліст Ганна Пономаренко.

Концепція, якої я дотримуюся в своїй роботі, – розумне і усвідомлене споживання. Це означає, що повністю оновлювати гардероб кожен сезон не варто. Варто поглянути на старі речі свіжим поглядом і надягати їх інакше, – впевнена Ганна.

Вона склала список речей, які можна сміливо використовувати при складанні образів, і пояснила, як краще носити їх у цьому сезоні.

  • Сорочки. Мова йде про моделі вільної посадки. Їх можна носити поверх тонких светрів і гольфів, а також під светр і світшоти навипуск;
  • Светри. До цієї категорії я відношу всі в'язані речі. Отже, вдягати їх можна поверх довгих сорочок, блузок навипуск, а також як шарф (дивіться, щоб фактура светри була гладкою, інакше може вийти горб);

Модні образи зі старих речей: стиліст розповіла, як і з чим носити одяг з минулих сезонівМодні образи зі старих речей: стиліст розповіла, як і з чим носити одяг з минулих сезонівМодні образи зі старих речей: стиліст розповіла, як і з чим носити одяг з минулих сезонівМодні образи зі старих речей: стиліст розповіла, як і з чим носити одяг з минулих сезонівМодні блогери люблять експериментувати з речами з минулих колекцій (фото: instagram.com/pernilleteisbaek; instagram.com/modestmira_)

  • Джинсы. Якщо ваші вузькі прямі або пари у відмінному стані і ви не збираєтеся їх викидати, носити їх з об'ємним/вільним верхом і актуальною взуттям на масивній підошві. Головне правило: зробити центральною в образу більш модну річ або аксесуар;
  • Спідниці. Завжди можна доповнити широким або вузьким ремінцем, об'ємним/довгим верхом, додати помітний аксесуар. Класно виглядає мікс романтичного і спортивного стилю;
  • Куртки. Затишні короткі дутики ідеальні як проміжний шар між сорочкою і об'ємним пальто;
  • Черевики. Носіть їх з актуальними довгими брюками або спробуйте заправити в них широкі штани. Так, ми знову заправляємо штани. Але не завжди.

Також раніше ми писали, що Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала, з чим носити наймодніші ботінік сезону.

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