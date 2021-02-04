Стоит повторить: Ева Лонгория позирует в стильном образе и с самой модной укладкой

Ева Лонгория умеет выглядеть стильно даже в обычной жизни. Такой образ появился на странице актрисы несколько часов назад. 45-летняя звезда примерила черные облегающие брюки, черный топ, а также черные грубые ботинки и очки-авиаторы. Изюминка лука Евы - мокрая укладка, которая сегодня одна из самых модных. Ее в своих показах использовали многие дизайнеры.

Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

"Калифорнийская зима", - написала Ева под фото. Поклонники засыпали Лонгорию комплиментами, называя самой красивой и стильной. Многие отметили, что мечтают о таких же ботинках. А еще - о такой же безупречной фигуре.

Ева и Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Ранее Ева, к слову, показала забавное фото, на котором занимается спортом со своим сыном Санти. Мама и ребенок в одинаковых нарядах (а Ева обожает фемили-луки) делают упражнения на пресс. При этом Ева в шутку отметила, что Санти уже обогнал ее в этом.

Также мы писали, что Ева обожает демонстрировать свои достижения из спортзала. Лучшим примером того, что йога и растяжка действуют благотворно на фигуру звезды, являются снимки в откровенных нарядах.