Стройная и соблазнительная: Надежда Мейхер покорила сеть стильным осенним образом

Надежда Мейхер - одна из самых сильных участниц проекта "Танцы со звездами 2020", она не устает поражать зрителей своим сценическим и танцевальным талантами и трудоспособностью.

Видимо, у артистки не 24 часа в сутках, так как она успевает все: и танцевать, семьей заниматься, и стильные образы создавать. Артистка поделилась в своем Instagram новым образом. На фото, которые получились соблазнительными, стройная Надежда позирует в черно-белом плаще и стильных ботинках на толстом каблуке.

Надежа Мейхер к осени готова (фото: www.instagram.com/nadyameiher/)

"Танцы действительно занимают очень большое количество времени... Уверена, скоро порадую вас новыми, интересными, телевизионными проектами..." - заинтриговала Мейхер под постом.

"Шикарно", "Сколько красоты и грации…", "Надежда, так редко случается когда красота, ум, талант соединяются в одном человеке", "Лучшая!", - написали поклонники под постом.

Напомним, что недавно Надежда Мейхер приняла вызов Санты Димопулос, и две экс-"ВИА Гры" исполнили на "Танцах со звездами" женский пасадобль. Танец завершился страстным поцелуем и восторгом зрителей.