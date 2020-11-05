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Стройная и стильная: Сальма Хайек похвасталась идеальной фигурой в наряде трендового оттенка

Новина українською → Четверг 05 ноября 2020 19:33
Стройная и стильная: Сальма Хайек похвасталась идеальной фигурой в наряде трендового оттенка Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Звезда как всегда прекрасна

Сальма Хайек опубликовала новое фото в стильном наряде, который выгодно подчеркнул ее стройную фигуру. Звезда надела черные классические брюки, а также красно-черный пиджак, под который подобрала красный топ. В руках она держала объемную сумку в тон всему образу. Для выхода 54-летняя знаменитость сделала укладку, подкрутив волосы, а в макияже предпочла легкие натуральные оттенки, которые отлично оттенили сияние смуглой кожи вечно молодой звезды.

Стройная и стильная: Сальма Хайек похвасталась идеальной фигурой в наряде трендового оттенка

Новый образ звезды (фото: instagram.com/salmahayek)

Такой наряд отлично подчеркнул эффектную внешность актрисы, а к тому же стал вдохновением для ее многомиллионной армии фанатов. Сочетание оттенков красного и черного по-прежнему одно из самых актуальных, и поклонники поблагодарили Сальму за напоминание. Не обошлось и без комплиментов знаменитости: фолловеры принялись писать Хайек, что ее возраст никак не совместим с тем, что они видят перед собой.

Стройная и стильная: Сальма Хайек похвасталась идеальной фигурой в наряде трендового оттенкаСальма Хайек вібрала для Хэллоуина женственное платье (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, сочетание красного и черного можно часто заметить на странице актрисы. Не так давно она выбрала платье в тонкую продольную полосу, чтобы отметить Хэллоуин. Как-то Сальма также признавалась, что красный и оранжевый – однозначно ее любимые оттенки.

Напомним, ранее Сальма Хайек вышла в свет в образе, который также сделал ее звездой сети. Актриса надела узкую юбку, соблазнительно облегающую бедра.

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