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Струнка і стильна: Сальма Хайек похвалилася ідеальною фігурою у вбранні трендового відтінку

Новость на русском → Четвер 05 листопада 2020 19:33
Струнка і стильна: Сальма Хайек похвалилася ідеальною фігурою у вбранні трендового відтінку Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Зірка як завжди прекрасна

Сальма Хайєк опублікувала нове фото в стильному вбранні, яке вигідно підкреслило її струнку фігуру. Зірка одягла чорні класичні брюки, а також червоно-чорний піджак, під який підібрала червоний топ. В руках вона тримала об'ємну сумку в тон всьому образу. Для виходу 54-річна знаменитість зробила укладку, підкрутивши волосся, а в макіяжі віддала перевагу легким натуральним відтінкам, які чудово відтіняють сяйво смаглявої шкіри вічно молодої зірки.

Струнка і стильна: Сальма Хайек похвалилася ідеальною фігурою у вбранні трендового відтінку

Новий образ зірки (фото: instagram.com/salmahayek)

Таке вбрання відмінно підкреслило ефектну зовнішність актриси, а до того ж стало натхненням для її багатомільйонної армії фанатів. Поєднання відтінків червоного і чорного як і раніше одне з найбільш актуальних, і шанувальники подякували Сальму за нагадування. Не обійшлося і без компліментів знаменитості: фолловери почали писати Хайєк, що її вік ніяк не сумісний з тим, що вони бачать перед собою.

Струнка і стильна: Сальма Хайек похвалилася ідеальною фігурою у вбранні трендового відтінкуСальма Хайєк вібрала для Хеллоуїна жіночну сукня (фото: instagram.com/salmahayek)

До речі, поєднання червоного і чорного часто можна помітити на сторінці актриси. Не так давно вона вибрала сукню в тонку поздовжню смугу, щоб відзначити Хеллоуїн. Якось Сальма також зізнавалася, що червоний і оранжевий – однозначно її улюблені відтінки.

Нагадаємо, раніше Сальма Хайєк вийшла у світ в образі, який також зробив її зіркою мережі. Актриса одягла вузьку спідницю, що спокусливо облягає стегна.

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