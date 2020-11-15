ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сумка-кошелек и куртка-оверсайз: Алена Шоптенко показала самый трендовый образ осени

Новина українською → Воскресенье 15 ноября 2020 12:49
Сумка-кошелек и куртка-оверсайз: Алена Шоптенко показала самый трендовый образ осени Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Алена Шоптенко позирует в стильном стрит-стайл образе

Алена Шоптенко уже распрощалась с шоу "Танцы со звездами 2020", но она не собирается прощаться со своими многочисленными поклонниками. Алена радует обновлениями в своем микроблоге, а больше всего фолловеры любят, когда Шоптенко рассказывает о сыне и муже, а еще - показывает, как стильно одеваться, ведь чувства вкуса Алене не занимать!

Например, недавно Алена запостила снимок в ультракоротких шортиках и бежевом свитшоте, чем вызвала бурю эмоций среди фолловеров. А на этот раз танцовщица и хореограф запостила снимок в куртке-оверсайз с капюшоном бежево-серого цвета. В тон к ней Алена выбрала сумку-кошелек. Высокие джинсы с разрезами, туфли с острым носком, звезда в очередной раз показала стильный стрит-стайл образ, который вдохновляет тщательно выбирать одежду, прежде чем выйдешь из квартиры!

Сумка-кошелек и куртка-оверсайз: Алена Шоптенко показала самый трендовый образ осениАлена Шоптенко - во всех нарядах хороша (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Фолловеры поблагодарили свою любимицу за заряд позитива и порадовались тому, какая Алена красивая и стильная, буквально взорвав страсницу звезды комментариями и комплиментами.

Напомним, что недавно Алена рассмешила фанатов веселой историей о первых словах своего сынишки. Алексей, так зовут парня, оказывается, не в восторге от яркого макияжа мамы. Шоптенко показала редкие снимки с сыном и призналась, что раньше при взгляде на нее он произносил слово "мыть".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Танці з зірками Танцы со звездами Алена Шоптенко
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Зеленский мэрам-нарушителям: продолжите играть в добрых полицейских - проиграем все