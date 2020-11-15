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Сумка-гаманець і куртка-оверсайз: Олена Шоптенко показала найбільш трендовий образ осені

Новость на русском → Неділя 15 листопада 2020 12:49
Сумка-гаманець і куртка-оверсайз: Олена Шоптенко показала найбільш трендовий образ осені Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Олена Шоптенко позує в стильному стріт-стайл образі

Олена Шоптенко вже розпрощалася з шоу "Танці з зірками 2020", але вона не збирається прощатися зі своїми численними шанувальниками. Олена радує оновленнями у своєму мікроблозі, а найбільше фолловери люблять, коли Шоптенко розповідає про сина і чоловіка, а ще - показує, як стильно одягатися, адже почуття смаку Олені не позичати!

Наприклад, нещодавно Альона запостила знімок в ультракоротких шортиках і бежевому свитшоті, чим викликала бурю емоцій серед фоловерів. А на цей раз танцівниця і хореограф запостила знімок в куртці-оверсайз з капюшоном бежево-сірого кольору. У тон до неї Олена вибрала сумку-гаманець. Високі джинси з розрізами, туфлі з гострим носком, зірка в черговий раз показала стильний стріт-стайл образ, який надихає ретельно вибирати одяг, перш ніж вийдеш з квартири!

Сумка-гаманець і куртка-оверсайз: Олена Шоптенко показала найбільш трендовий образ осеніОлена Шоптенко - у всіх нарядах хороша (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Фолловери подякували своїй улюблениці за заряд позитиву і пораділи тому, яка вона в них красива і стильна, буквально підірвавши сторінку зірки коментарями і компліментами.

Нагадаємо, що нещодавно Олена розсмішила фанатів веселою історією про перші слова свого синочка. Олексій, так звати хлопця, виявляється, не в захваті від яскравого макіяжу мами. Шоптенко показала рідкісні знімки з сином і зізналася, що раніше при погляді на неї він вимовляв слово "мити".

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