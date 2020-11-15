Сумка-кошелек и куртка-оверсайз: Алена Шоптенко показала самый трендовый образ осени

Алена Шоптенко уже распрощалась с шоу "Танцы со звездами 2020", но она не собирается прощаться со своими многочисленными поклонниками. Алена радует обновлениями в своем микроблоге, а больше всего фолловеры любят, когда Шоптенко рассказывает о сыне и муже, а еще - показывает, как стильно одеваться, ведь чувства вкуса Алене не занимать!

Например, недавно Алена запостила снимок в ультракоротких шортиках и бежевом свитшоте, чем вызвала бурю эмоций среди фолловеров. А на этот раз танцовщица и хореограф запостила снимок в куртке-оверсайз с капюшоном бежево-серого цвета. В тон к ней Алена выбрала сумку-кошелек. Высокие джинсы с разрезами, туфли с острым носком, звезда в очередной раз показала стильный стрит-стайл образ, который вдохновляет тщательно выбирать одежду, прежде чем выйдешь из квартиры!

Алена Шоптенко - во всех нарядах хороша (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Фолловеры поблагодарили свою любимицу за заряд позитива и порадовались тому, какая Алена красивая и стильная, буквально взорвав страсницу звезды комментариями и комплиментами.

Напомним, что недавно Алена рассмешила фанатов веселой историей о первых словах своего сынишки. Алексей, так зовут парня, оказывается, не в восторге от яркого макияжа мамы. Шоптенко показала редкие снимки с сыном и призналась, что раньше при взгляде на нее он произносил слово "мыть".