Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)
Перед тем, как отправиться с подругами на шопинг – выбрать сумку перед новым сезоном, мы часто перебираем сто вкладок и страниц в соцсетях, чтобы выяснить, какие модели будут актуальными.
Стилист Самаль Сан в своем Instagram составила небольшой гид по самым трендовым сумкам будущего года – от моделей с бахромой до уже привычных плетеных и структурных сумок-коробок.
"В новом сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов, которые нам уже не терпится примерить. Большую популярность набирают плетеные сумки, сумки необычных ассиметричных форм и мягкие стеганые. Сумки с широким ремнем и бахромой уже привычны, а меховые – вполне логичный тренд холодного сезона".
Какую сумку выбрать (фото: instagram.com/leoniehanne)
Самые модные сумки 2022 года
- Сумки-"плетенки"
- Геометричный принт
- Меховая сумка пригодится в холода
- Сумка ассиметричной формы
- Модели с бахромой были популярными в прошлом году, а теперь торжественно переходят в новый сезон!
- Сумки-коробки
- Сумка-мессенджер
- Дорожные сумки тоже должны быть яркими!
- Сумки цвета металлик
Сумки на 2022 год (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)
Раньше стилист показала семь самых модных причесок на 2022 год.