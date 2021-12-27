Эти сумки будут самыми модными в 2022: стилист показала топ ярких моделей (фото)

Сумка в 2022 году должна быть яркой (фото: instagram.com/leoniehanne)

Перед тем, как отправиться с подругами на шопинг – выбрать сумку перед новым сезоном, мы часто перебираем сто вкладок и страниц в соцсетях, чтобы выяснить, какие модели будут актуальными.

Стилист Самаль Сан в своем Instagram составила небольшой гид по самым трендовым сумкам будущего года – от моделей с бахромой до уже привычных плетеных и структурных сумок-коробок.

"В новом сезоне дизайнеры предложили немало интересных вариантов, которые нам уже не терпится примерить. Большую популярность набирают плетеные сумки, сумки необычных ассиметричных форм и мягкие стеганые. Сумки с широким ремнем и бахромой уже привычны, а меховые – вполне логичный тренд холодного сезона". Какую сумку выбрать (фото: instagram.com/leoniehanne) Самые модные сумки 2022 года Сумки-"плетенки" Геометричный принт Меховая сумка пригодится в холода Сумка ассиметричной формы Модели с бахромой были популярными в прошлом году, а теперь торжественно переходят в новый сезон! Сумки-коробки Сумка-мессенджер Дорожные сумки тоже должны быть яркими! Сумки цвета металлик Сумки на 2022 год (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)