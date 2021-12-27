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Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

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Понеділок 27 грудня 2021 18:01
Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото) Сумка в 2022 році повинна бути яскравою (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Перед тим, як відправитися з подругами на шопінг – вибрати сумку перед новим сезоном, ми часто перебираємо сто вкладок і сторінок в соцмережах, щоб з'ясувати, які моделі будуть актуальними.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram склала невеликий гід по найтрендовішим сумкам майбутнього року – від моделей з бахромою до вже звичних плетених і структурних сумок-коробок.

"У новому сезоні дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів, які нам вже не терпиться приміряти. Велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм і м'які стьобані. Сумки з широким ременем і бахромою вже звичні, а хутряні – цілком логічний тренд холодного сезону".

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)Яку сумку обрати (фото: instagram.com/leoniehanne)

Наймодніші сумки 2022 року

  • Сумки-"плетінки"

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Геометричний принт

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Хутряна сумка стане в нагоді в холоди

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Сумка асиметричної форми

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Моделі з бахромою були популярними в минулому році, а тепер урочисто переходять в новий сезон!

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Сумки-коробки

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Сумка-месенджер

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Дорожні сумки теж повинні бути яскравими!

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

  • Сумки кольору металік

Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

Сумки на 2022 рік (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше стиліст показала сім наймодніших зачісок на 2022 рік.

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