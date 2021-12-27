Ці сумки будуть наймоднішими в 2022: стиліст показала топ яскравих моделей (фото)

Сумка в 2022 році повинна бути яскравою (фото: instagram.com/leoniehanne)

Перед тим, як відправитися з подругами на шопінг – вибрати сумку перед новим сезоном, ми часто перебираємо сто вкладок і сторінок в соцмережах, щоб з'ясувати, які моделі будуть актуальними.

Стиліст Самаль Сан у своєму Instagram склала невеликий гід по найтрендовішим сумкам майбутнього року – від моделей з бахромою до вже звичних плетених і структурних сумок-коробок.

"У новому сезоні дизайнери запропонували чимало цікавих варіантів, які нам вже не терпиться приміряти. Велику популярність набирають плетені сумки, сумки незвичайних асиметричних форм і м'які стьобані. Сумки з широким ременем і бахромою вже звичні, а хутряні – цілком логічний тренд холодного сезону". Яку сумку обрати (фото: instagram.com/leoniehanne) Наймодніші сумки 2022 року Сумки-"плетінки" Геометричний принт Хутряна сумка стане в нагоді в холоди Сумка асиметричної форми Моделі з бахромою були популярними в минулому році, а тепер урочисто переходять в новий сезон! Сумки-коробки Сумка-месенджер Дорожні сумки теж повинні бути яскравими! Сумки кольору металік Сумки на 2022 рік (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)