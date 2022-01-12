Эти сумки будут самыми модными весной 2022: топ-8 необычных моделей
Сумок никогда не бывает много! Но, согласитесь, долгое время, весь 2020 год и большую часть 2021 года, мы в них не особо нуждались. Так что в новом теплом сезоне дизайнеры, кажется, отыгрались по полной!
Милые кошельки, объемные сумки, клатчи и много других моделей – какие сумки мы увидим этой весной на улицах, рассказал cosmopolitan.com.
Самые модные сумки на весну 2022
- Сумка, связанная крючком
Такие модели станут вишенкой на торте в любом весеннее-летнем аутфите.
Вязаная сумка (фото: instagram.com/biya_bag_)
- Большая вязаная сумка
Да, взяв такую сумку в руки, вам сразу захочется на пляж, о делах придется забыть.
Плетенка на пляж (фото: instagram.com/leoniehanne)
- Плетеная сумка
Классический тоут тоже в тренде, в такую сумку поместится все, что вечно приходится носить в руках!
- Сумка, размера XXL
Если хочется выглядеть экстранеобычно! К тому же, сказать, что сумка вместительная – не сказать ничего.
Огромная сумка (фото: instagram.com/leoniehanne)
- Тканевая сумка-тоут
В те дни, когда вы направляетесь в офис, эта сумка легко вместит в себя и компьютер, и обед.
- Мини-кошелек
От блестящих до металлизированных, забавные и блестящие сумочки для вечеринок – от вас будет сложно отвести взгляд.
Мини-сумка-кошелек (фото: instagram.com/leoniehanne)
Мини-сумочка все еще в тренде (фото: instagram.com/hoskelsa)
- Сумка-мешок
Вы никогда не ошибетесь, выбрав классическую сумку-мешок или, как ее еще называют, сумку-ведерко!
Сумка-мешок (фото: instagram.com/hoskelsa)
Сумка необычной формы
От звезд и сердец до животных, цветов и даже еды, например, сумка в виде кусочка пиццы – в этом сезоне все формы нужны, все формы важны!
Необычные форма и декор (фото: instagram.com/leoniehanne
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