Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей
Сумок ніколи не буває багато! Але, погодьтеся, довгий час, весь 2020 рік і більшу частину 2021 року, вони нам не були особливо потрібними. Тож в новому теплому сезоні дизайнери, здається, відігралися по повній!
Милі гаманці, об'ємні сумки, клатчі і багато інших моделей – які сумки ми побачимо цієї весни найчастіше, розповів cosmopolitan.com.
Наймодніші сумки на весну 2022
- Сумка, пов'язана гачком
Такі моделі стануть вишенькою на торті в будь-якому весняно-літньому аутфіті.
В'язана сумка (фото: instagram.com/biya_bag_)
- Велика в'язана сумка
Так, взявши таку сумку в руки, вам відразу захочеться на пляж, про справи доведеться забути.
Плетінка на пляж (фото: instagram.com/leoniehanne)
- Плетена сумка
Класичний тоут теж в тренді, в таку сумку поміститься все, що вічно доводиться носити в руках!
- Сумка, розміру XXL
Якщо хочеться виглядати экстранезвично! До того ж, сказати, що сумка містка – не сказати нічого.
Величезна сумка (фото: instagram.com/leoniehanne)
- Тканинна сумка-тоут
У ті дні, коли ви прямуєте в офіс, ця сумка легко вмістить в себе і комп'ютер, і обід.
- Міні-гаманець
Від блискучих до металізованих, блискучі та різнокольорові сумочки для вечірок – від вас буде складно відвести погляд.
Міні-сумка-гаманець (фото: instagram.com/leoniehanne)
Міні-сумочка все ще в тренді (фото: instagram.com/hoskelsa)
- Сумка-мішок
Ви ніколи не помилитеся, вибравши класичну сумку-мішок або, як її ще називають, сумку-відерце!
Сумка-мішок (фото: instagram.com/hoskelsa)
Сумка незвичайної форми
Від зірок і сердець до тварин, квітів і навіть їжі, наприклад, сумка у вигляді шматочка піци – в цьому сезоні всі форми потрібні, всі форми важливі!
Незвичайні форма і декор (фото: instagram.com/leoniehanne
Раніше стиліст показала, які шість речей стануть хітами 2022 року.