Свято наближається: Андре Тан рассказал, как одеться на корпоратив, чтобы точно опозориться

Стилист Анна Пономаренко недавно рассказала, какая вещь точно будет актуальной всегда: стоит обзавестись каждому.

Но эта вещь простая и практичная, в такую точно не нарядишься на корпоратив. Правда, украинский дизайнер Андре Тан считает, что если полностью довериться своему вкусу, то можно и вовсе опозориться на празднике.

Так что он дал конкретные примеры, как стоит и как не стоит одеваться на встречу Нового года с коллегами.

"Нарядненькая" блузка

Ваши ежедневные темные брюки, балетки, черный пиджак и, внезапно, "нарядненькая блузка" сразят всех наповал. В плохом смысле этого слова. Лучше скомбинируйте образ, сделав акцент на необычном пиджаке.

Надеть мини

Обтягивающая мини-юбка, которая лишает любой возможности нормально сесть, - заведомо плохая идея. Если хотите быть сексуальной, выбирайте манящие модели, но при этом оставайтесь загадкой.

Образ индийской женщины

Помните о правиле трех украшений. Не перебарщивайте! Ведь украшениями мы ставим легкие акценты, но не одеваемся в них.

"Голое платье"

Такое платье противопоказано для выхода в свет, даже если вы Бейонсе. Платье может быть с прозрачными вставками, например, на руках.

Никакого креатива

Платье и пайетки - классика новогодних корпоративов. Вероятность того, что в похожем образе придет половина коллег, очень высока. Подчеркните свою индивидуальность, выбрав комбинезон.

Андре Тан уберег фанатов от позора (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Недавно украинский дизайнер Андре Тан также показал на конкретных примерах, какие свитера стоит носить этой зимой, а какие лучше оставить в магазине, так как они уже давно не в тренде.