Свято наближається: Андре Тан розповів, як одягнутися на корпоратив, щоб точно зганьбитися

Стиліст Ганна Пономаренко нещодавно розповіла, яка річ точно буде актуальною завжди: варто обзавестися кожному.

Але ця річ проста і практична, в таку точно не вберешся на корпоратив. Правда, український дизайнер Андре Тан вважає, що якщо повністю довіритися своїм смакам, то можна і зовсім зганьбитися на святі.

Так він вирішив вберегти шанувальників від ганьби та дав конкретні приклади, як варто і як не варто одягатися на зустріч Нового року з колегами.

"Ошатненькая" блузка

Ваші щоденні темні брюки, балетки, чорний піджак і, раптово, "ошатненька" блуза всіх уб'є наповал. У поганому сенсі цього слова. Краще скомбінуйте образ, зробивши акцент на незвичайному піджаку.

Надіти міні

Обтягуюча міні-спідниця, яка позбавляє будь-якої можливості нормально сісти, - свідомо погана ідея. Якщо хочете бути сексуальною, вибирайте манливі моделі, але при цьому залишіться загадкою.

Образ індійської жінки

Пам'ятайте про правило трьох прикрас. Не переборщіть! Адже прикрасами ми ставимо легкі акценти, але не одягаємося в них.

"Гола сукня"

Таке плаття протипоказано для виходу в світ, навіть якщо ви Бейонсе. Плаття може бути з прозорими вставками, наприклад, на руках.

Ніякого креативу

Плаття і паєтки - класика новорічних корпоративів. Ймовірність того, що в подібному образі прийде половина колег, дуже висока. Підкресліть свою індивідуальність, вибравши комбінезон.

Андре Тан вберіг фанатів від ганьби (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Нещодавно український дизайнер Андре Тан показав на конкретних прикладах, які светри варто носити цієї зими, а які краще залишити в магазині, нагадавши, що вони вже давно не в тренді.