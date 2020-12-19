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Свято наближається: Андре Тан розповів, як одягнутися на корпоратив, щоб точно зганьбитися

Новость на русском → Субота 19 грудня 2020 13:59
Свято наближається: Андре Тан розповів, як одягнутися на корпоратив, щоб точно зганьбитися Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Стиліст Ганна Пономаренко нещодавно розповіла, яка річ точно буде актуальною завжди: варто обзавестися кожному.

Але ця річ проста і практична, в таку точно не вберешся на корпоратив. Правда, український дизайнер Андре Тан вважає, що якщо повністю довіритися своїм смакам, то можна і зовсім зганьбитися на святі.

Так він вирішив вберегти шанувальників від ганьби та дав конкретні приклади, як варто і як не варто одягатися на зустріч Нового року з колегами.

"Ошатненькая" блузка

Ваші щоденні темні брюки, балетки, чорний піджак і, раптово, "ошатненька" блуза всіх уб'є наповал. У поганому сенсі цього слова. Краще скомбінуйте образ, зробивши акцент на незвичайному піджаку.

Свято наближається: Андре Тан розповів, як одягнутися на корпоратив, щоб точно зганьбитисяНадіти міні

Обтягуюча міні-спідниця, яка позбавляє будь-якої можливості нормально сісти, - свідомо погана ідея. Якщо хочете бути сексуальною, вибирайте манливі моделі, але при цьому залишіться загадкою.

Свято наближається: Андре Тан розповів, як одягнутися на корпоратив, щоб точно зганьбитисяОбраз індійської жінки

Пам'ятайте про правило трьох прикрас. Не переборщіть! Адже прикрасами ми ставимо легкі акценти, але не одягаємося в них.

Свято наближається: Андре Тан розповів, як одягнутися на корпоратив, щоб точно зганьбитися"Гола сукня"

Таке плаття протипоказано для виходу в світ, навіть якщо ви Бейонсе. Плаття може бути з прозорими вставками, наприклад, на руках.

Свято наближається: Андре Тан розповів, як одягнутися на корпоратив, щоб точно зганьбитисяНіякого креативу

Плаття і паєтки - класика новорічних корпоративів. Ймовірність того, що в подібному образі прийде половина колег, дуже висока. Підкресліть свою індивідуальність, вибравши комбінезон.

Свято наближається: Андре Тан розповів, як одягнутися на корпоратив, щоб точно зганьбитися

Андре Тан вберіг фанатів від ганьби (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Нещодавно український дизайнер Андре Тан показав на конкретних прикладах, які светри варто носити цієї зими, а які краще залишити в магазині, нагадавши, що вони вже давно не в тренді.

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