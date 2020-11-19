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Тело мечты: Кайли Дженнер взорвала сеть горячими фото в крошечном бикини

Новина українською → Четверг 19 ноября 2020 22:31
Тело мечты: Кайли Дженнер взорвала сеть горячими фото в крошечном бикини Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Звезда выглядит просто совершенно

Кайли Дженнер, которая в последнее время практически полностью переключилась на новогодние луки, удивила неожиданными фото в купальнике. Таким образом девушка решила объявить о том, что ее очередная коллекция, посвященная Рождеству, уже скоро появится в продаже. Что ж, лучшего способа привлечь внимание к своей персоне и не придумать!

Тело мечты: Кайли Дженнер взорвала сеть горячими фото в крошечном бикиниТело мечты: Кайли Дженнер взорвала сеть горячими фото в крошечном бикиниТело мечты: Кайли Дженнер взорвала сеть горячими фото в крошечном бикиниТело мечты: Кайли Дженнер взорвала сеть горячими фото в крошечном бикиниТело мечты: Кайли Дженнер взорвала сеть горячими фото в крошечном бикиниКайли Дженнер как всегда роскошна (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайли позирует в крошечном красном бикини, которое едва ли смогло прикрыть знаменитое тело бизнесвумен. Образ девушки дополнил массивным золотистым браслетом-цепочкой. Длинные белокурые с недавних пор волосы она распустила по плечам. Дженнер позирует возле бассейна, повернувшись к камере спиной. Таким образом, ее роскошные формы были показаны во всей красе.

"Вау!", "Тело мечты", "Это тело - моя цель", "Просто роскошна", "Невероятная", "Лучшая всегда", "Королева", - тут же отозвалась многомиллионная армия фанатов. Кажется, коллекция Кайли разойдется мгновенно!

Напомним, ранее Кайли Дженнер показала наряд в сочных блестящих оттенках, предложив поклонникам еще один беспроигрышный вариант для выхода в свет. Вдохновляемся!

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