Тіло мрії: Кайлі Дженнер підірвала мережу гарячими фото в крихітному бікіні

Зірка виглядає чудово

Кайлі Дженнер, яка останнім часом практично повністю переключилася на новорічні луки, здивувала несподіваними фото в купальнику. Таким чином дівчина вирішила оголосити про те, що її чергова колекція, присвячена Різдву, вже скоро з'явиться в продажі. Що ж, кращого способу привернути увагу до своєї персони і не придумати!

Кайлі Дженнер як завжди розкішна (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі позує в маленькому червоному бікіні, яке навряд чи змогло прикрити знамените тіло бізнесвумен. Образ дівчини доповнив масивним золотим браслетом-ланцюжком. Довге біляве з недавніх пір волосся вона розпустила по плечах. Дженнер позує біля басейну, повернувшись до камери спиною. Таким чином, її розкішні форми були показані у всій красі.

"Вау!", "Тіло мрії", "Це тіло - моя мета", "Просто розкішна", "Неймовірна", "Краща завжди", "Королева", - тут же відгукнулася багатомільйонна армія фанатів. Здається, колекція Кайлі розійдеться миттєво!

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер показала вбрання в соковитих блискучих відтінках, запропонувавши шанувальникам ще один безпрограшний варіант для виходу в світ. Надихаємося!