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Для теплих днів: Кайлі Дженнер показала трендовий образ total white

Новость на русском → США, Вівторок 30 березня 2021 20:34
Для теплих днів: Кайлі Дженнер показала трендовий образ total white Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайлі Дженнер показала новий образ, створений на основі світлих речей. Таке вбрання можна сміливо брати на озброєння вже навесні, коли остаточно потепліє. А влітку взагалі він буде доречний на будь-якій зустрічі або вечірці.

Фото з різних ракурсів дівчина продемонструвала у своєму блозі, порадувавши армію фанатів, чисельність якої вже досягла 223 мільйони.

Кайлі одягла кроп-топ із складним плетінням-бахромою, а також білі брюки з високою посадкою і накладними кишенями, прикрашені подовжніми смугами також з бахромою. Доповнили лук босоніжки з фігурними підборами.

Для теплих днів: Кайлі Дженнер показала трендовий образ total whiteДля теплих днів: Кайлі Дженнер показала трендовий образ total whiteДля теплих днів: Кайлі Дженнер показала трендовий образ total whiteДля теплих днів: Кайлі Дженнер показала трендовий образ total whiteДля теплих днів: Кайлі Дженнер показала трендовий образ total whiteКайлі Дженнер викликала справжній захват (фото: instagram.com/kyliejenner)

З аксесуарів одна з найбагатших жінок світу підібрала кольє у вигляді ланцюжка, яке досі на піку популярності. А також сережки-кільця. Особливої уваги заслуговує макіяж Кайлі. Завдяки бездоганно виконаним стрілкам, ретельно промальованим бровам і вдало підібраному тону помади її обличчя стало просто бездоганним. "Лялькового" вигляду Дженнер додало і волосся, завите дрібними хвилями і розпущене по плечах.

До речі, останнім часом Кайлі стала набагато більш спортивною. Вона стала часто демонструвати своє підтягнуте тіло в стильних образах для тренувань. А також виклала відео і самого тренування. Браво!

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